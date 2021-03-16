Россия считает, что любые действия Украины по возвращению территории Крыма являются «нелегитимными» и расцениваются как «угроза агрессии». Такое заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на официальном сайте ведомства.



В связи с принятием Советом национальной безопасности и обороны Украины Стратегии деоккупации Крыма и инициативой «Крымской платформы» Захарова заявила, что «все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».



«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», – подчеркивает пресс-секретарь российского МИД.



В заявлении отмечается, что «киевские власти под прикрытием своих западных кураторов бесстыдно пренебрегают международным правом» и якобы в Украине проводится политика «насильственной украинизации» и «нарушения прав русскоязычных граждан».

Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.



Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе.



Первый саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.



В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.