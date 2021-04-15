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Задолженность свыше миллиарда гривен: Правозащитница рассказала о выплате долгов по пенсиям переселенцев

15 апреля 2021, 21:08

Задолженность свыше миллиарда гривен: Правозащитница рассказала о выплате долгов по пенсиям переселенцев

В Украине сформировалась задолженность по пенсиям переселенцев, которым остановили выплаты, и по судебным решениям, принятым в пользу пенсионеров-внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Элина Шишкина в ходе онлайн-презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.

Она отметила, что некоторые пенсионеры-ВПЛ подавали в суд на государство Украина, чтобы им была выплачена задолженность по пенсиям. Многие из этих судебных решений были приняты в пользу истцов, но они не были выполнены. Проблема состоит в том, что ежегодно в госбюджет закладывается минимальная сумма на гарантирование судебных решений, ответчиком по которым является государство Украина.

«В этом году вообще случилась парадоксальная ситуация. После принятия бюджета на 2021 год в первом чтении финансирование этой бюджетной программы было полностью снято. Но уже во втором чтении 200 тысяч гривен были возвращены. То есть на сегодняшний день есть определенная сумма, заложенная в бюджет, но 200 тысяч гривен – это чрезвычайно маленькая сумма. Идет речь обо всех судебных решениях, по которым ответчиком было государство Украина и которые оно проиграло. И это касается не только пенсий», – пояснила Шишкина.

Она подчеркнула, что на сегодня задолженность, начисленная во исполнение судебных решений по делам на основании исков пенсионеров-переселенцев, с 2018 года составляет уже более 1 миллиарда гривен.

«То есть если даже 200 тысяч гривен были предусмотрены на исполнение судебных решений, мы видим, что это абсолютно не решает проблему. Государство не может выполнить свои обязательства и выплатить надлежащую людям пенсию по судебным решениям», – констатировала правозащитница.

Элина Шишкина добавила, что при реформировании пенсионной системы данный аспект также было бы желательно учесть.

«Возможно, он непосредственно не касается сути пенсионной реформы, но он имеет очень большое значение для людей, которые зависят от пенсий и для которых пенсии являются единственным источником дохода», – заключила юрист.

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