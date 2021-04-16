Байден готов к разрядке в отношениях с Россией, но предупредил о новых санкциях в случае «помех для демократии»

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением о России после того, как своим указом ввел санкции из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства РФ.



Несмотря на это, американский лидер считает, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией. По его словам, США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога.



«Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия — это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям», — сказал Байден, выступая в Белом.



Вместе с тем Байден заявил, что готов к дальнейшим ограничительным мерам. «Если Россия продолжит создавать помехи нашей демократии, я готов принять дальнейшие меры в ответ. Я — президент и отвечаю за эти вопросы», — сказал он.



Байден добавил, что «нельзя позволить иностранному государству безнаказанно вмешиваться в наши демократические процессы».



Президент США рассказал, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять, что мы могли бы пойти дальше», но не стал этого делать, решив быть «соразмерным». Он подчеркнул, что не хотел запускать цикл эскалации и конфликта с Россией.



Байден отметил, что в разговоре с Путиным предложил ему встретиться летом 2021 года в Европе, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов. Ранее в Белом доме заявили, что после введения санкций не отказываются от двусторонней встречи Байдена и Путина.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помиомо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.