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Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»

16 апреля 2021, 16:27

Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»

Служба безопасности Украины расследует факт гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

Спецслужба проводит проверку по данному факту в рамках зарегистрированного уголовного производства. Дело квалифицировано по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

«Действительно дело есть. В рамках ранее открытого уголовного производства мы проводим проверку данного факта. Это квалифицировано как террористический акт», — отметила Прищепа.

Ранее «Новости Донбасса» обратились с запросом по факту гибели мальчика в Александровском в Главное управление Национальной полиции Донетчины. Там ответили, что не расследуют данное происшествие.

Маленький мальчик погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва  2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, что примерно в 14 километрах от линии соприкосновения. 

В Киеве заявляют, что беспилотник ВСУ не мог сбросить боеприпас, так как на вооружении украинской армии отсутствуют БПЛА, способные долететь на такое расстояние от линии соприкосновения до поселка. СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели ребенка.

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