У украинской армии нет на вооружении беспилотников, способных преодолеть расстояние в 15 километров. Именно на таком расстоянии от линии соприкосновения, в подконтрольном боевикам Александровском, 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб пятилетний мальчик и женщина получила ранения.



Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» вечером 9 апреля.



«Расстояние от места [происшествия] до линии соприкосновения больше 15 километров. Ни один беспилотник, который на сегодня есть на вооружении даже для наблюдения, так далеко не летает. Тем более они говорят, что это было самозарядное устройство», — сказал он.



Резников отметил, что сообщения о том, что взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА является очередной пропагандой.

Маленький мальчик погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, что примерно в 14 километрах от линии соприкосновения. Группировка «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, который скинул взрывчатку во двор. Украинская сторона ствою причастность к трагедии отрицает.



Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ, посетив место трагедии, не смогла определить тип боеприпаса, которым был убит мальчик.



По словам нескольких пользователей соцсетей, которые представились жителями Александровского, мальчик нашел мину во дворе своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.