В США допускают увеличение присутствия своих военных в Украине

Соединенные Штаты могут рассматривать увеличение количества американских военных на территории Украины на основе оценки ситуации в стране. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время брифинга в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове.



Временная поверенная в делах США сообщила, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму 2 миллиарда долларов.



«Наши совместные усилия направлены на то, чтобы сделать украинские вооруженные силы совместимыми со стандартами НАТО. В 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями», – отметила Квин.



Кристина Квин подчеркнула, что десятки тысяч российских военных сейчас стянуты к границам Украины, и США и союзники по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией.



«Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России. Но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году», – сказала Квин.



Она заверила, что западные партнеры не оставят Украину в этой ситуации, и при необходимости готовы оказать помощь.



«Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине и оценку ее военных потребностей. На постоянной основе мы имеем присутствие здесь 160 военнослужащих американского контингента. И если потребности изменятся и их количество нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать», – сказала временная поверенная в делах США.