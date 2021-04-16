Нарушение международного права: В ЕС призвали Россию не блокировать проход к Азовскому морю

Намерение России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства является нарушением международного права. Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает «Интерфакс-Украина».



«Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на российско-украинской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму», – заявил Стано.



Представитель ЕС подчеркнул, что это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.



«Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и обратно в соответствии с международным правом. ЕС напоминает о своей непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности, единству и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию сделать то же самое», – резюмировал Питер Стано.

Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины выразило протест в связи с ограничением свободы судоходства.