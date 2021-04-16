Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ответ на санкции США Россия высылает 10 американских дипломатов

16 апреля 2021, 19:56

В ответ на санкции США Россия высылает 10 американских дипломатов

РФ зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает российский ТАСС.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что ведомство также обнародует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы.

«Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», – отметил министр.

Лавров уточнил, что до объявленного в четверг пакета санкций ранее США уже внесли в санкционный список восьмерых представителей руководства различных структур РФ, в том числе Администрации президента, Генеральной прокуратуры.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.

Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

Читайте также:

У Путина не отвергли возможность встречи с Байденом после санкций США

Еще по теме

Места
Сша-Россия
Прочее
Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:54
Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»
17:52
Подземные толчки в Макеевке: «ДНР» собирается установить станцию сейсмического контроля
17:38
СБУ объявила подозрение «заместителю министра информации ДНР»
16:27
Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»
13:49
Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок
10:37
«ДНР» заявила о 202 новых случаях COVID-19 и 11-ти смертях
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
все новости
21:15
Не в Горсаду — в Мариуполе ищут новое место для вуза Метинвеста
21:08
«Стройте на месте сгоревшего»: Жители Северодонецка просят не вырубывать лес под строительство областной больницы
20:32
Правозащитники предлагают ввести дистанционные способы верификации пенсионеров-переселенцев
19:56
В ответ на санкции США Россия высылает 10 американских дипломатов
19:50
Меркель и Макрон указали на важность полного выполнения Минских соглашений
19:30
Зарядить телефон и планшет: На КПВВ «Станица Луганская» появились «умные остановки»
19:12
Штаб ООС: Боевики с начала суток 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе
18:58
Зеленский: Россия и ОРДЛО не передают списки для обмена пленными «всех на всех»
18:42
Нарушение международного права: В ЕС призвали Россию не блокировать проход к Азовскому морю
18:19
Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о вступлении Украины в ЕС
17:59
Зеленский — о встрече Байдена и Путина: Вопрос Украины лучше обсуждать при нашем участии
17:54
Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»
17:52
Подземные толчки в Макеевке: «ДНР» собирается установить станцию сейсмического контроля
17:39
Зеленский анонсировал встречу «нормандских» советников на 19 апреля. Будут предложения по кластерам
17:38
СБУ объявила подозрение «заместителю министра информации ДНР»
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция