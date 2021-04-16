В ответ на санкции США Россия высылает 10 американских дипломатов

РФ зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает российский ТАСС.



«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», – сказал Лавров.



Глава МИД РФ добавил, что ведомство также обнародует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы.



«Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», – отметил министр.



Лавров уточнил, что до объявленного в четверг пакета санкций ранее США уже внесли в санкционный список восьмерых представителей руководства различных структур РФ, в том числе Администрации президента, Генеральной прокуратуры.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.