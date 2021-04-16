У Путина не отвергли возможность встречи с Байденом после санкций США

Финальное решение о предложении президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путины будет принято российским лидером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Комментируя вчерашнее выступление Байдена, Песков заявил, что предложение о встрече во многом пересекается с предложением, которое ранее озвучил Путин.



«Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.



При этом, комментируя вчерашние санкции США, Песков заявил, что для Москвы остается неприемлемым «санкционное пристрастие наших американских визави».

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помиомо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.