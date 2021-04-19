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Степанов: Общеукраинский карантин из-за COVID-19 не будут усиливать на Пасху

19 апреля 2021, 20:20

Степанов: Общеукраинский карантин из-за COVID-19 не будут усиливать на Пасху

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что власти не будут усиливать ограничения в связи с СOVID-19 на майские и пасхальные праздники. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Украина 24»

«Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности», — заявил министр.

Степанов уточнил, что граждане должны будут придерживаться тех правил, которые уже установлены в соответствие с уровнем эпидемической опасности в том или ином регионе.

Степанов также отметил, что Украина прошла пик заболеваемости третьей волны заболеваемости COVID-19. При этом в Минздраве ожидают рост количества инфицированных через 3-4 недели после Пасхи.

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