Степанов: Украина прошла пик заболеваемости в третьей волне ковида, но расслабляться рано

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Украина 24».



«У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировало министерство здравоохранения, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Статистика показывает, что количество заболевших пошло вниз», — сказал он.



Степанов отметил, что в сравнении с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч.



«Мы прошли пик заболеваемости ковид третьей волны заболеваемости на ковид. Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться», — сказал министр.



В тоже время он подчеркнул, что в министерстве ожидают рост количества инфицированных через 3-4 недели после Пасхи.

За воскресенье, 18 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 6 506 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 5 598 человека, умерли— 214.