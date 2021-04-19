Боррель назвал концентрацию войск РФ у границ Украины крупнейшей в истории

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь призвал Россию предпринять шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом он сказал после видеоконференции глав МИД ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы призываем Россию к деэскалации и снятию напряженности», — заявил Боррель.



По словам Борреля, у границ с Украиной сконцентрировались около 150 тысяч российских военнослужащих. «Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было», — подчеркнул глава европейской дипломатии.



Он отметил, что все министры «дали ясно понять», что Россия должна полностью отвести свои войска.

Боррель также вновь заверил Украину в поддержке со стороны ЕС.