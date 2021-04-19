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Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против РФ

19 апреля 2021, 14:56

Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза призвал министров иностранных дел стран ЕС ввести секторальные санкции против РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

«На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о недавнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно», — написал Кулеба.

США 15 апреля ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.

Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

В ответ на санкции США Россия выслала из страны 10 американских дипломатов, а также закрыла въезд в страну действующим и экс-высокопоставленным американским чиновникам. Все эти меры Москва решила ввести в ответ на ограничения со стороны Вашингтона.

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