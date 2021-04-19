Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ пройдет 20 апреля. Обсудят прекращение огня

Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 20 апреля. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



По его словам, заседание начнется в 10 утра.



Ранее Алексей Арестович сообщал, что вопрос проведения внеочередного экстренного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы о деэскалации на Донбассе зависит от того, достигнут ли соответствующего решения политические советники лидеров Нормандской четверки.

Сегодня, 19 апреля проходит заседание политических советников лидеров Нормандской четверки, где Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Целью встречи стали переговоры относительно выполнения договоренностей о соблюдении режима прекращения огня, достигнутых 22 июля 2020 года, а также выполнении договоренностей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене «всех на всех», допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО.