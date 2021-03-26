Публикация в российских СМИ якобы деталей французско-немецкого проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» является попыткой Москвы оправдаться за затягивание мирного процесса. Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для «Левого берега».



«Российские СМИ в очередной раз распространяют версию событий в рамках переговоров по достижению мира, которая выгодна российской стороне. Для меня очевидно, что это очередная попытка оправдаться за затягивание мирного процесса и невыполнение договоренностей лидеров Украины, Германии, Франции и России, а также самих Минских соглашений», — заявил он.



Ермак отметил, что не знает автора статьи, однако публикация материала подтверждает тот факт, что план, подготовленный немецкими и французскими коллегами и с предложениями украинской стороны, действительно лежит у россиян на столе. По словам Ермака, это «абсолютно четкий план, который дает возможность завершить войну, вернуть Украине ее людей и территории».



Ермак также опровергнул подлинность сути «кластеров», изложенных в СМИ.



«С нашей точки зрения, новый набор ложных интерпретаций и манипуляций, появившийся в СМИ — это очередная попытка отвлечь внимание общественного мнения от главного вопроса: почему столько лет продолжается эта бессмысленная война, и кому на самом деле она нужна», — заявил глава ОП.

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.