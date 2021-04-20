«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек

Группировка «ДНР» планирует проводить 9 мая «парад Победы». Участие в нем примут более 10 тысяч человек и почти 80 единиц техники. Об этом сообщил начальник «управления внутренней политики главы ДНР» Артем Фомин, передают местные интернет-ресурсы.



По его словам, празднование начнется 8 мая на Саур-Могиле. Там планируется проведение панихиды по погибшим, торжественный митинг, возложение цветов, концертная программа и праздничный стол для ветеранов, работа полевых кухонь. Всего ожидается участие порядка 10 тысяч человек.



Фомин сообщил, что военный парад состоится 9 мая в Донецке. «Пройдет 76 единиц техники и более 10 600 человек в составе парадных расчетов», – уточнил «чиновник».



Также сообщается, что участие в параде примут «военнослужащие срочной службы народной милиции ДНР».

В прошлом году «Л-ДНР» также проводили мероприятия по случаю 9 мая. Тогда «ДНР» и «ЛНР» провели онлайн часть массовых мероприятий, а часть была заявлена с соблюдением социальной дистанции и в масках.