В группировке «ДНР» заявили, что уже готовятся к проведению парада на неподконтрольной территории по случаю 9 мая. По словам главы группировки Дениса Пушилина, для этого все члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» получили вакцину против коронавируса, завезенную в Донецк из России.



Подобное заявление сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



В группировках называют «народной милицией» людей, состоящих в рядах незаконных вооруженных формирований.



В прошлом году «Л-ДНР» также проводили мероприятия по случаю 9 мая. Тогда «ДНР» и «ЛНР» провели онлайн часть массовых мероприятий, а часть была заявлена с соблюдением социальной дистанции и в масках.

По данным украинской «Восточной правозащитной группы», вакцинация в силовых структурах «Л-ДНР» является принудительной.



В конце января подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V». Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.