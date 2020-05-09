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Песни под окнами, автопробег и персональные парады. Как в Донецке праздновали 9 мая

09 мая 2020, 22:27

Песни под окнами, автопробег и персональные парады. Как в Донецке праздновали 9 мая

Несмотря на карантинные ограничения группировки «ЛНР» и «ДНР» все же провели 9 мая ряд праздничных мероприятий, которые на оккупированной территории Донбасса с 2015 года проходят примерно по одному и тому же сценарию. В этом году группировки заявили, что все массовые мероприятия либо пройдут онлайн, либо с соблюдением социальной дистанции и в масках.

В ряде городов отдельных районов Донбасса к ветеранам Второй мировой войны домой приходили целые делегации от «Л-ДНР». Ветеранам вручали продуктовые наборы и награды, придуманные за время российской агрессии.

Донецк

Одна пенсионерка получила «паспорт ДНР», а СМИ, подконтрольные группировке, не упустили возможность снять об этом сюжет.

Донецк

Все это сопровождалось персональными парадами или мини-концертами.

Ясиноватая

Ясиноватая

Донецк

Луганск

Луганск

Детям, как и прежде, в российской и сепаратистской пропаганде отведена важная роль.

Переодетые в форму военных лет мальчики и девочки сегодня тоже ходили в гости к ветеранам, дарили им цветы, читали стихотворения.

Докучаевск

Некоторых родители сняли своих детей на камеру в рамках российской онлайн-акции. Кроме этого, «Л-ДНР» задействовали молодежные ансамбли.

Горловка

Горловка

Новоазовск

Ребята без творческих задач просто раздавали «георгиевские» ленты на улицах городов.  

Луганск

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По Донецку курсировал ретро-трамвай.

Донецк

В объективе местных СМИ – песни, веселье и нарушение карантинных ограничений.

Донецк

А в соцсетях тем временем появляются новые видеоролики под тегом «поем двором», на которых люди поют песни военных лет. За подобные акции при «ДНР» обычно отвечает сепаратистская организация «Донецкая республика».

Вместо акции «Бессмертный полк» в Донецке и Луганске провели автопробеги. В колоннах авто были как ретро-автомобили, так и военные грузовые.

Донецк

Донецк

В этом году на автопробег в центре Донецка вышли посмотреть не так много людей.

Донецк

Улицы оккупированных городов, особенно Донецка, усеяны баннерами на тему «великой победы» и «дня республики 11 мая».

Донецк

 У некоторых участников автопробега можно было заметить в руках портрет не ветерана, а погибшего боевика «Л-ДНР». Например, члены незаконного вооруженного формирования «Спарта» везли по центральным улицам Донецка портреты Александра Захарченко, Михаила толстых, Арсения Павлова и других.  

Донецк

Среди советской и сепаратистской символики мелькали и флаги России.

Донецк

Донецк

Донецк

На территории одного из подразделений «народной милиции ДНР» в Донецке во время торжественного построения наградили членов незаконных вооруженных формирований – 9 мая стало поводом для пророссийской пропаганды.   

Донецк

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