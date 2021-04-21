Пушилин прокомментировал появление мешков с песком у админзданий Донецка

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал появление мешков с песком у админзданий и подготовку бомбоубежищ в подконтрольных формированию городах.



«Это вопрос к штабу территориальной обороны. Они проходят определенную свою поэтапность [подготовки]», — сказал Пушилин в интервью российскому госканалу RT.



Он считает, что «Украина в любой момент готова пойти в наступление». «Нам просто сидеть и ждать? Это был бы плохой вариант для нас», — подчеркнул Пушилин.



Комментируя критику в соцсетях о том, почему «ДНР» не укрепляет школы и детские сады, Пушилин сказал, что эти здания «ни в коем случае» не будут задействованы для стрельбы.



Вместе с тем он заявил, что «Донбасс не хочет войны» и выразил надежду, что ситуацию удастся решить дипломатическим путем.

Подобные заявления звучат и со стороны легитимной украинской власти. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, однако готова и к боевым действиям со стороны России.



Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук неоднократно отвергал возможность наступления украинских военных на Донбасс. А якобы подготовку к бомбежкам в Донецке он назвал нагнетанием ситуации.