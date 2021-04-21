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Российский консул покинул Украину, а украинский — территорию РФ

21 апреля 2021, 19:58

Российский консул покинул Украину, а украинский — территорию РФ

Дипломат посольства РФ в Украине, которому МИД Украины предписал покинуть территорию страны в ответ на неправомерное задержание 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, покинул территорию Украины в среду, 21 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе Украины.

В то же время в МИД Украины сообщили о том, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк оставил территорию РФ.

«Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге сегодня оставил территорию РФ», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» спикер МИД Украины Олег Николенко в среду.

В ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Замминистра МИД Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и «речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором».

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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