Собирал данные о воинских частях: СБУ задержала агента ФСБ РФ на Житомирщине

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Местный житель по заданию российской спецслужбы за оплату собирал разведывательные данные о воинских частях региона, передает пресс-служба СБУ.



Сотрудники спецслужбы задокументировали, что на выполнение задания российских кураторов мужчина должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, а также установить места проживания военнослужащих.



«Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронными каналами», – говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной агентом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.



Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности.



Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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