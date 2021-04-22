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СБУ не располагает данными о наличии у нардепа Аксенова российского паспорта

22 апреля 2021, 20:05

СБУ не располагает данными о наличии у нардепа Аксенова российского паспорта

Служба безопасности Украины не имеет документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у народного депутата Андрея Аксенова. Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея паспорта гражданина РФ Служба безопасности Украины пока не владеет», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Аксенову не сообщали о подозрении в совершении правонарушения.

По информации издания, СБУ, за 10 дней до выборов на 50-м округе, сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте тогдашнего кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этим информацией.

В ЦИК подтвердили, что письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.

«Эта информация никак не может быть использована Центральной избирательной комиссией, так как мы не орган реагирования на факт наличия или отсутствия гражданства. Требование — не иметь гражданства другой страны не содержится в избирательном кодексе. И мы не можем проверять или даже принимать во внимание, по своим полномочиям, эту информацию», — отметил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 апреля установила, что на довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами. 

Аксенов известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию.

До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова  тем, что их вырвали из контекста СМИ.

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