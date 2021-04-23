РФ возвращает войска с учений в Крыму

Российские военнослужащие Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, прошедшие внезапную проверку и учения в оккупированном Крыму? 23 апреля начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом заявили в Минобороны РФ.



«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», — говорится в сообщении.



Морские пехотинцы вернутся на базы морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей. Силы ВДВ доберутся в места дислокации самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.



Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

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Как заявляли в Минобороны РФ, 22 апреля в оккупированном Россией Крыму прошел основной этап учения, в котором задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

РФ начнет 23 апреля отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.