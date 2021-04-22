«Украина приветствует деэскалацию, но всегда начеку»: Зеленский – об отводе российских войск от границы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления РФ об отводе войск от украинской границы. Он отметил в Twitter, что приветствует шаги по деэскалации, но после этого страна все равно остается наготове.



«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира», – написал Зеленский.



Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены «проверочные мероприятия». Командующим войсками военных округов было приказано «спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».