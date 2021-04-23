CIT: Военная техника РФ остается на полигоне, угроза вторжения в Украину сохраняется

Отведение Россией войск от границ с Украиной и из оккупированного Крыма частично соответствует действительности. Минобороны РФ приказало отвести только личный состав армий и дивизий, военная техника 41-й армии остается на полигоне под Воронежем. Об этом сообщает группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины.



Накануне российские информагентства распространили приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки российских войск. В частности, он приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа (о ее переброске ранее официально не сообщалось, но её обнаружили мы и другие исследователи), а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий (переброску последней в Крым мы также неоднократно освещали).



Расследователи отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц.



«Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне "Погоново". Техника будет находиться там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях "Запад-2011"», — сообщают они.



Они также указывают, что при необходимости Минобороны РФ может перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж в течение считанных дней.



«В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск», — допускают они.



CIT также приводит слова аналитика Энди Сколлика о том, что в мае 2014 года РФ заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

РФ начнет 23 апреля отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.