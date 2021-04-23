Кравчук: Россия все равно хочет управлять Украиной, даже если войска отойдут от границы

По мнению политика, Россия не изменит свои намерения по контролю над Украиной даже в случае отвода войск от границ. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире «Свободы слова Савика Шустера».



«Отвод войск не меняет стратегической политики России вообще... Политика России остается: А – Украина должна быть в системе стратегической политики России, Б – Украина должна выполнять волю России, куда ей вступать, с кем заключать сделки. То есть она должна, проводя свою внешнюю политику, консультироваться с Россией», – считает Кравчук.





Ранее он назвал условие разрыва дипломатических отношений с РФ.