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В пятницу люди чуть не остались ночевать в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое»

24 апреля 2021, 10:15

В пятницу люди чуть не остались ночевать в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое»

В пятницу, 23 апреля, представители незаконных формирований «ДНР» долго пропускали людей через свой блокпост, так что украинкой пограничной службе пришлось продлить работу КПВВ «Новотроицкое» на один час. Об этом сообщает «Вільне радіо», со ссылкой на благотворительный фонд «Право на защиту».

КПВВ работал до 17:00, чтобы не оставлять людей ночевать в серой зоне.

«Последние 2 недели наблюдается увеличение количества людей, пересекающих линию разграничения с неподконтрольной на подконтрольную территорию Украины по сравнению с первыми месяцами 2021 года», – отмечает Екатерина Рачинская.

В группировке «ДНР» заявили, что почти 90 человек вчера проехали со стороны КПВВ «Новотроицкое». Из Донецка выехали 139 человек.

В следующий раз через пункт пропуска «Еленовка» можно будет пройти в понедельник, 26 апреля.

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.

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