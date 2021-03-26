Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время, потому что нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе министерства экономики.



В 3:00 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед. Сейчас многие современные смартфоны и компьютеры осуществляют часовой переход автоматически.



По факту неподконтрольные Украине Донецк, Луганск и аннексированный Крым круглый год живут по московскому времени (UTC+3). Такой часовой пояс там установили подконтрольные России местные «администрации».



В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час. Однако в ОРДЛО и Крыму, по примеру России, переход на летнее время не осуществляется. Поэтому с трех часов ночи 28 марта Украина и неподконтрольные ей территории будут жить по одному времени до перевода часов на зимнее время осенью.

В этом марте в Верховной Раде хотели принять законопроект, который отменил бы сезонный перевод часов — переход на летнее и зимнее время. Предлагалось установить единое время на всей территории Украины — Всемирное время плюс два часа (UTC+2), а также отменить сезонный перевод часов. Однако во втором чтении в парламенте не хватило голосов на принятие законопроекта и его отправили на доработку.



На символическую разницу во времени между неподконтрольными территориями и остальной Украиной обращал внимание и президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении в ночь с 31 декабря на 1 января. Тогда он призвал жителей Донбасса и Крыма «перевести часы назад».