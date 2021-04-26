Ермак: Нормандский формат не обсуждал участие США в переговорах

Участники «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) не обсуждали возможность включения в этот формат Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LIGA.net.



«Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции», — заявил он.



В то же время, сообщил Ермак, на сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию конфликта на Донбассе: «Очень важно, чтобы такой человек появился», — подчеркнул он.



Глава ОП отметил, что переговоры в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе происходят сложно, однако нельзя сказать, что они зашли в тупик.



«Без возвращения режима прекращения огня любые переговоры весьма проблематичны», — указал он.

В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат.



Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.