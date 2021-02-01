Зеленский: Участие США в урегулировании конфликта с РФ не поставит крест на «Нормандии»

Если переговоры в нормандском формате продолжатся без участия США, то они исчерпают себя. Такое мнение в интервью телекомпании HBO и изданию Axios высказал президент Украины Владимир Зеленский, передает его Офис.



«Мне кажется, что это может усилить переговоры. Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с Нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия», — сказал президент.



В то же время он подчеркнул, что это не будет означать отказ от Нормандского формата.



«Это параллельный кейс. Это не значит, что мы ставим крест на Нормандском формате. Но есть вопросы, которые в "Нормандии" не является аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом», — отметил Зеленский.

В конце января 2020 года Зеленский высказывал надежду на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма благодаря возвращению должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины. В Офисе президента в декабре анонсировали появление такой должности в новой администрации США.



Зеленский верит, что Джо Байден мог бы усилить позиции Украины в переговорном процессе в Нормандском формате.