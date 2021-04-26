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Кремль: Байден и Путин могут встретиться летом

26 апреля 2021, 13:40

Кремль: Байден и Путин могут встретиться летом

Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется летом, точной даты так же как и страны проведения переговоров пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах... Еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», — сказал он журналистам в понедельник.

Также пока не озвучивалась ни одна страна для проведения встречи, отметил Песков.

В то же время, он не стал комментировать возможность встречи Путина и Байдена во время европейского турне президента США, которое состоится в середине июня, однако такая инициатива была озвучена во время телефонного разговора президентов.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, во время которого американский лидер предложил российскому коллеге провести саммит «в третьей стране в предстоящие месяцы». Финляндия выразила готовность принять встречу президентов.

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