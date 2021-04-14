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Финляндия предложила провести встречу Байдена и Путина на своей территории

14 апреля 2021, 14:19

Финляндия предложила провести встречу Байдена и Путина на своей территории

Финляндия выразила готовность принять встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, передает российский ТАСС.

Там прокомментировали вопрос, могла бы Финляндия предложить Хельсинки или другой финский город для встречи лидеров США и России.

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», – проинформировали в канцелярии.

Как отмечается, предложение было сделано ранее, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.

Президент Байден в беседе с Путиным во вторник выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. В этот же день состоялся телефонный разговор Путина и Ниинистё, президент РФ рассказал о своей беседе с Байденом и о планирующейся встрече.

Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения».

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