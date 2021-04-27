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В Донецкой области добавят ковидные места в больницах

27 апреля 2021, 14:27

В Донецкой области добавят ковидные места в больницах

В больницах Донецкой области развернут дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 27 апреля.

«Дополнительные койки планируется развернуть. Постепенно в некоторых заведения, которые заключили договоры с Национальной службой здравоохранения Украины, эти койки разворачивают», — сказал он.

Чиновник отметил, что дополнительные койки уже развернуты в Бахмуте, в Великоновосельковской и Светлодарской больницах.

Также Педенко отметил, что на сегодняшний день в больницах Донетчины заняты 69% коек с кислородом, что является высоким показателем. «Это объясняется тем, что в учреждениях, которые предоставляют помощь, находятся больные в тяжелом состоянии и среднетяжелом состоянии. Они нуждаются в кислородной поддержке, отсюда и загруженность коек», — пояснил он.

Донецкая область продолжает находиться в «оранжевой» зоне карантина.

За сутки в Донецкой области подтверждено 588 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии на подконтрольной Украине территории Донетчины выявлено 77 446 случаев ковида, из которых 58 584 человек выздоровели, а 1662 — умерли.

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