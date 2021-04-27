Донецкая область сегодня получит вакцину от коронавируса AstraZeneca южнокорейского производства. Об этом сообщил сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 27 апреля.



Кроме того, он отметил, что города и районы Донетчины «допулачают» китайскую вакцину CoronaVac.



Вакцинация будет проводиться как мобильными бригадами, так и в пунктах вакцинации. По данным ОГА, в Донецкой области с 28 апреля будут работать 85 таких пунктов.



Сейчас в прививочных пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться у семейного врача или в регистратуре пункта вакцинации. Найти адрес и телефон ближайшего прививочного пункта можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Для проведения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.



Прививки будут проводить вакциной AstraZeneca. Также этой вакциной будут прививать тех, кто должен получить вторую дозу вакцины в мае.



Вакцина AstraZeneca-SKBio, произведенная в Южной Корее, идентична по составу и технологии производства с AstraZeneca/CoviShield, изготовленная по лицензии в Индии. Поэтому те, кто получил первую дозу AstraZeneca/Covishield, могут сделать вторую прививку вакциной AstraZeneca-SKBio.



Тем временем в Луганскую область поступила первая партия вакцины от ковида Comirnaty, производства компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщает ОГА, 1170 доз вакцины предназначены сотрудников Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жителей и работников интернатов.



Также на Луганщину поступило 9000 доз вакцины AstraZeneca, которая предназначена для вакцинации людей старше 65 лет.



Вакцинация в Луганской области осуществляется 9 мобильными бригадами и 62 прививочными пунктами.