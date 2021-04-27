На Донетчине третьи сутки бастуют горняки, им задолжали 91 миллион гривен зарплаты

На шахте «1-3 Новогродовская» в Донецкой области продолжают бастовать шахтеры, предприятие переведено в режим простоя. Об этом сообщил глава Независимого профсоюз горняков Украины Михаил Волынец на брифинге в Верховной Раде.



«Работники шахты "1-3 Новогродовская", которые не получили 91 миллион гривен заработной лпаты за февраль и март, сегодня находятся в состоянии протеста, а предприятие переведено в режим простоя. Осуществляется контроль на предприятии за откачкой воды, проветриванием, контролем пылегазового режима. Работники приезжают на работу, митингуют и едут домой. Они не знают, когда это закончится и будет ли им выплачена зарплата за эти дни вынужденного простоя», – рассказал Волынец.



Он добавил, что через несколько дней завершится апрель, к задолженности добавится еще один месячный фонд заработной платы, и работодатели будут должны работникам этой шахты уже 120 миллионов гривен.



В целом, отметил Волынец, задолженность по зарплате на государственных шахтах в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях достигла 1 миллиарда 400 миллионов гривен.



«Людям не за что питаться, лечиться, банковские учреждения проблемы взаимоотношения между Минэнерго и Минфином и невыплата зарплат не интересуют – начисляют пеню по кредитам», – подчеркивает глава НПГУ.



По словам Волынца, если власть не рассчитается с горняками – шахтеры готовы выходить с протестами.

24 апреля горняки шахты «1-3 Новогродовская» отказались спускаться в шахту, требуя выплатить долги по зарплате.