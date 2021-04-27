Ермак: Украине надо продолжать переговоры во всех форматах ради мира на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках. Об этом он сказал в видеокомментарии, который распространил Офис президента.



«Вся команда президента Зеленского продолжает работать. Важно, чтобы мы все понимали — надо продолжать работать во всех направлениях и форматах. Потому что мы не знаем, какой формат, наконец, принесет такой долгожданный мир, когда мы сможем вернуть все наши территории, всех наших людей и действительно прекратить войну», — сказал Ермак.



Он подчеркнул, что «переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать».



Говоря о возможной встрече президентов Украины и России, Ермак отметил, что пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров.



«Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими», — резюмировал Ермак.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



Затем Кремль исключил возможность обсуждения Путиным и Зеленским урегулирования на Донбассе. Повестка возможной встречи может касаться только «двусторонних отношений».