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Правозащитники рассказали, почему жилищные программы недоступны большинству переселенцев

27 апреля 2021, 20:54

Правозащитники рассказали, почему жилищные программы недоступны большинству переселенцев

С начала конфликта на Донбассе государство ввело шесть жилищных программ для внутренне перемещенных лиц. Каждая из них содержит условия, которые препятствуют участию в них переселенцев. Об говорится в мониторинговом отчете «Жилые потребности, намерения и возможности ВПЛ», подготовленном БФ «Право на защиту».

«Каждая из шести программ имеет определенный перечень критериев для участия (возраст, доход, статус, уровень уязвимости, наличие соответствующего жилья на рынке недвижимости и т.д.), которые вместе с незначительным объемом финансирования создают многочисленные препятствия для участия ВПЛ в этих программах», – отмечают правозащитники.

В частности, три из действующих программ – «Доступное жилье», «Кредит под 3%» и «Собственный дом» – предусматривают кредиты, для получения которых требуется высокий уровень доходов и финансовой стабильности. Кроме того, они имеют возрастные ограничения: это 35 лет для программы «Собственный дом», а другие кредитные программы могут быть недоступными для людей предпенсионного возраста.

«В то же время люди были вынуждены бежать с постоянного места жительства, часто теряя свое имущество и средства, а также испытывая дополнительные расходы на переселение. Кроме того, около половины зарегистрированных ВПЛ являются пенсионерами, поэтому на них не распространяются кредитные программы», – подчеркивают авторы мониторингового исследования.

При этом программа компенсации для приобретения жилья охватывает лишь незначительную долю ВПЛ, которые являются участниками антитеррористической операции / операции Объединенных сил. А последние две из шести программ – социальное и временное жилье – предлагают только временное проживание, а потому не могут считаться полноценными долгосрочными решениями. Хотя, по словам правозащитников, они «могут быть важным промежуточным этапом в рамках стратегии обеспечения ВПЛ жильем».

Такая возможность, как материальная помощь владельцам поврежденного жилья пока предусмотрена только для тех лиц, которые не покинули населенный пункт, где они проживали. Поэтому эта помощь недоступна для большинства перемещенных лиц, отмечается в отчете.

Хотя по мнению БФ «Право на защиту», компенсация за разрушенное жилье может быть назначена независимо от места проживания.

Правозащитники пришли к выводу, что имеющиеся государственные программы по обеспечению жильем переселенцев не способны в полной мере решить этот острый вопрос, поэтому нужно также искать другие решения. Команда БФ «Право на защиту» проанализировала ситуацию в тех регионах страны, где подобный анализ ранее не проводился. В частности, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, где проживает почти пятая часть всех ВПЛ.

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