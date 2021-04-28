В Украине появится новая кратчайшая дорога с запада на восток страны – решение Кабмина

В Украине появится новый маршрут, который соединит Львовскую и Луганскую области. Это будет самая короткая дорога с запада на восток страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому объединяются две дороги общегосударственного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Дороги объединят в единую международную дорогу М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. Длина дороги составит 1446,6 км.



«География качественных дорог и новых инфраструктурных проектов постоянно расширяется. Среди крупнейших проектов этого года – "Дорога Единства", М-30 Стрый – Изварино, которая соединит восток и запад Украины современной трассой», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что на объекте уже идут масштабные работы.



В пояснительной записке к решению правительства сказано, что после проведения ремонтных работ указанный маршрут сможет обеспечить пропуск 40-50 тысяч автомобилей, а время в пути с запада на восток страны уменьшится как минимум на три часа.



Новый маршрут предполагает наличие подъездов к городам Винница, Хмельницкий, Луганск (в перспективе), аэропорту «Хмельницкий», а также обход города Днепра.



В Кабмине рассчитывают, что запуск новой дороги позволит разгрузить трассы Киев – Чоп и Киев – Харьков – Довжанский, а также улицы и дороги Киева.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в 2021 году, в рамках программы «Большое строительство» планируется открыть самую длинную трассу в Украине — М-30 — от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. Трасса будет доходить пока только до Покровска на Донетчине, потому что 200 километров этой дороги находятся на неподконтрольной территории.