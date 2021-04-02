Донецкая область вошла в пятерку областей с наибольшим объемом бюджетного финансирования на ремонт дорог. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге о результатах работы в марте.



Он отметил, что сейчас уже начинаются работы по ремонту и строительству дорог и отдельно обратил внимание на дорогу Мариуполь – Урзуф.



«Там на одном участке есть смещение грунта. Предстоит большой объем работы, но мы ее завершим обязательно. Сейчас уже принято решение и автодору поручение, как мы будем выходить из ситуации со смещением грунта», – сказал Кириленко.



Что касается финансирования ремонта дорог, глава области отметил, что из госбюджета на текущий год выделено меньше средств, чем в прошлом году.



«Если в прошлом году было выделено 1 миллиард 42 миллиона гривен субвенции из госбюджета на дороги местного значения, то в этом году – 850 миллионов гривен», – сообщил Кириленко.



По его словам, прилагаются усилия, чтобы сумма на ремонг дорог все таки была не меньше, чем в прошлом году. В частности, рассматривается выделение около 300 миллионов гривен из областного бюджета.