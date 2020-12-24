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Зеленский анонсировал строительство дороги, которая соединит восток и запад Украины

24 декабря 2020, 15:52

Зеленский анонсировал строительство дороги, которая соединит восток и запад Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году, в рамках программы «Большое строительство» планируется открыть самую длинную трассу в Украине — М-30 — от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

«Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине — 1400 километров», — цитирует президента его пресс-служба.

Зеленский уточнил, что трасса будет идти из Стрыя, но доходить пока будет только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги находятся на неподконтрольной территории.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальное будет отремонтировано в следующем. По его словам, даже без учета 200 километров на временно оккупированной территории эта трасса — все равно самая длинная в Украине.

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