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Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для переселенцев под 3% годовых

28 апреля 2021, 15:20

Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для переселенцев под 3% годовых

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет гранта в сумме 25,5 миллионов евро, предоставленного Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Об этом сообщает пресс-служба правительства.  

В соответствии с принятым порядком, переселенцы могут получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 000 евро на срок до 20 лет. Предоставляются льготные условия: 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью (исходя из нормативной площади 21 кв. метр на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью).

В рамках проекта в 2021–2022 годах планируется обеспечить жильем примерно 680 семей или 1768 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

Для получения льготного кредита под 3% будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.

«При этом важно, что граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшения жилищных условий по другим основаниям. То есть, в случае попадания в очередь по соглашению с KfW, человек одновременно сохраняет свое место в очереди, сформированной Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья», – пояснила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Для обеспечения справедливого участия отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться в новой очереди, будет происходить путем случайного выбора, который проводится с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения, отвечающего требованиям законодательства по защите персональных данных.

Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита. Объектами кредитования будут: квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не более 35-ти лет назад или реконструирован не более 25-ти лет назад.

С начала конфликта на Донбассе государство ввело шесть жилищных программ для внутренне перемещенных лиц. Однако каждая из них содержит условия, которые препятствуют участию в них переселенцев. В результате всего около 6% ВПЛ могут принять участие в госпрограммах по обеспечению жильем. Об говорится в мониторинговом отчете «Жилые потребности, намерения и возможности ВПЛ», подготовленном БФ «Право на защиту».

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