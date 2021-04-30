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«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года

30 апреля 2021, 16:30

«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года

Группировка «ДНР» «национализировала» имущество украинских банков, расположенное на подконтрольной ей территории и запретила им требовать долги по кредитам с местных жителей, возникшие до 14 ноября 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба «народного совета ДНР».

Сегодня «депутатами народного совета» был принят соответствующий «законопроект».

Председатель «комитета по конституционному законодательству и государственному строительству» Максим Кныш заявил, что «действие проекта закона не распространяется на банки Украины, владельцами существенного участия в капитале которых <...> являлись банки или государственные корпорации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности ПАО «АКБ «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк» и другие».

Максим Кныш добавил, что теперь прекращаются «права требования банков Украины» к жителям ОРДО по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года.

«Прекращение права собственности банков Украины влечет прекращение прав требования указанных организаций к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года – даты подписания указа президента Украины № 875/2014, в соответствии с которым на территории ДНР было прекращено обслуживание лиц банками Украины. При этом сделки о передаче прав требования кредитных организаций третьим лицам на основании договора факторинга либо перевода долга являются ничтожными», – заявил Кныш.

В «ДНР» уверяют, что проведут инвентаризацию и сформируют перечень имущества банков Украины, переходящего в «собственность республики».

30 апреля группировка «ДНР» объявила своей украинскую государственную и коммунальную собственность, расположенную на подконтрольной ей территории. 

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