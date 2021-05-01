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Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине – Bellingcat

01 мая 2021, 17:49

Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине – Bellingcat

К взрывам на военных складах боеприпасов в Украине в 2014-2015 годах может иметь отношение российское Главное разведывательное управление (ГРУ). Такое мнение высказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире «Эспресо.TV».

«Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, что если Россия, если ГРУ делало это в странах Европейского союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, то есть ли вообще шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть, и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже», – заявил Грозев.

Расследователь добавил, что учитывая последнюю информацию о методике подготовки взрывов в Чехии и Болгарии, в Bellingcat сделали вывод, что Россия может быть причастна к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах.

«Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они вызывали на складах пожар. И во время пожара задействовали детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар. Так делали во всех случаях со складами», – сообщил Христо Грозев.

17 апреля власти Чехии заявили, что высылают 18 российских дипломатов из-за подозрений в том, что они работают на российские спецслужбы — ГРУ и СВР. Чешские службы безопасности сообщили о возможной причастности россиян к взрывам на оружейных складах, которые произошли в Врбетице. Они могли попытаться остановить экспорт вооружения в Украину или в Сирию.

Позднее прокуратура Болгарии заявила, что нашла российский след в деле о четырех взрывах на складах боеприпасов, которые произошли на территории страны в 2011-2020 годах. В каждом случае взрывам предшествовали пожары, которые, как считает болгарское следствие, были умышленно инициированы для эвакуации людей, находившихся поблизости, и прикрытия диверсионных мероприятий. Детонацию затем проводили дистанционно. Среди подозреваемых в совершении диверсий — шесть граждан России.

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