«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»

Профсоюз работников машиностроительного завода «Донецкгормаш» обратился в «государственную инспекцию по соблюдению законодательства о труде ДНР» с просьбой дать оценку ситуации на предприятии. Выводы проверки о выявленных нарушениях опубликованы в телеграм-канале профсоюза.



В профсоюзе «Донецкгормаша» подчеркивают, что «особенно остро вопрос касается задолженности по заработной плате, выросшей в 2020-2021 годы, в период когда предприятие показывает рекордный рост загрузки и количества экспортируемой продукции».



В частности, «гоструд ДНР» установил, что «выплата зарплаты работникам предприятия в период с января 2020 года по февраль 2021 года производится с нарушением ст. 24 закона ДНР "Об оплате труда", несвоевременно, частями, через промежуток времени, превышающий 16 календарных дней, имеет место задолженность».



Проверка установила, что общая сумма задолженности по зарплате с момента регистрации предприятия в «ДНР», на 1 апреля 2021 года составила 34 миллиона 704,3 тысячи рублей (около 13 миллионов 348 тысяч гривен по местному курсу валют). Задолженность по зарплате существует перед 1054 работниками.



Кроме того, в результатах проверки указано, что с нарушением проводились выплаты по отпускам, а также были зафиксированы действия по «сокрытию трудовых отношений» – когда люди выполняли работу без заключения трудового договора и записи в трудовой книжке, без издания приказа и введения в штат.



«Гоструд ДНР» также выявил нарушения требований по охране труда.



В выводах проверки отмечается, что «гоструд» не имеет полномочий по взысканию задолженности по зарплате, и работникам «Донецкгормаша» по фактам нарушения их прав рекомендуют обратиться в «суд».

Работники машиностроительного завода «Донецкгормаш» неоднократно требовали от группировки «ДНР» погасить задолженность по зарплате. Заводчане обращались к главе «ДНР» Денису Пушилину и руководству предприятия минимум семь раз. Речь идет в том числе о задолженности, которая включает зарплату за 2,5 месяца 2018 года и долг за 2015-2017 года.



«Донгормаш» был захвачен представителями «ДНР» в конце июля 2014 года. Предприятие входило в структуру группы СКМ Рината Ахметова.



В декабре 2015 года группировка «ДНР» заявила о присвоении прав на все конструкторские наработки завода «Донецкгормаш».