Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»

01 мая 2021, 19:47

«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»

Профсоюз работников машиностроительного завода «Донецкгормаш» обратился в «государственную инспекцию по соблюдению законодательства о труде ДНР» с просьбой дать оценку ситуации на предприятии. Выводы проверки о выявленных нарушениях опубликованы в телеграм-канале профсоюза.

В профсоюзе «Донецкгормаша» подчеркивают, что «особенно остро вопрос касается задолженности по заработной плате, выросшей в 2020-2021 годы, в период когда предприятие показывает рекордный рост загрузки и количества экспортируемой продукции».

В частности, «гоструд ДНР» установил, что «выплата зарплаты работникам предприятия в период с января 2020 года по февраль 2021 года производится с нарушением ст. 24 закона ДНР "Об оплате труда", несвоевременно, частями, через промежуток времени, превышающий 16 календарных дней, имеет место задолженность».

Проверка установила, что общая сумма задолженности по зарплате с момента регистрации предприятия в «ДНР», на 1 апреля 2021 года составила 34 миллиона 704,3 тысячи рублей (около 13 миллионов 348 тысяч гривен по местному курсу валют). Задолженность по зарплате существует перед 1054 работниками.

Кроме того, в результатах проверки указано, что с нарушением проводились выплаты по отпускам, а также были зафиксированы действия по «сокрытию трудовых отношений» – когда люди выполняли работу без заключения трудового договора и записи в трудовой книжке, без издания приказа и введения в штат.

«Гоструд ДНР» также выявил нарушения требований по охране труда.

В выводах проверки отмечается, что «гоструд» не имеет полномочий по взысканию задолженности по зарплате, и работникам «Донецкгормаша» по фактам нарушения их прав рекомендуют обратиться в «суд».

Работники машиностроительного завода «Донецкгормаш» неоднократно требовали от группировки «ДНР» погасить задолженность по зарплате. Заводчане обращались к главе «ДНР» Денису Пушилину и руководству предприятия минимум семь раз. Речь идет в том числе о задолженности, которая включает зарплату за 2,5 месяца 2018 года и долг за 2015-2017 года.

«Донгормаш» был захвачен представителями «ДНР» в конце июля 2014 года. Предприятие входило в структуру группы СКМ Рината Ахметова.

В декабре 2015 года группировка «ДНР» заявила о присвоении прав на все конструкторские наработки завода «Донецкгормаш».

Читайте также:

«ДНР» задолжала работникам «Донецкгормаша» более 30 млн рублей

Еще по теме

Прочее
долги по зарплате ДНР
Организации
Донецкгормаш

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
16:02
«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки
15:11
«ДНР»: Супружеская пара подорвалась в лесополосе на окраине Горловки
12:22
«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением
09:38
«ЛНР» заявила о 16 новых случаях коронавируса
09:23
На Донбассе ранен украинский военный от обстрела 1 мая
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 апреля
16:30
«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года
16:15
В Донецке появился памятник Евгению Халдею. Он автор фото «Знамя Победы над Рейхстагом» и уроженец Юзовки
15:56
«ДНР» установила уголовную ответственность за клевету в интернете
15:37
«ДНР» «узаконила» присвоение украинской государственной и коммунальной собственности
11:16
«ДНР»: 244 заболевших ковидом и 12 смертей
09:21
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и двух умерших от COVID-19
23:13
В ОРЛО комендантский час отменили на более долгий срок, чем в ОРДО
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля
все новости
20:14
ООС: Накануне Пасхи боевики совершили 5 обстрелов и сбросили гранаты с беспилотника
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
19:04
«Никто не знает, что в голове у Путина»: Кулеба призвал ЕС начать готовить новые санкции против России
18:44
Стоимость продуктов пасхальной корзины подсчитали в Донецке и Киеве
17:49
Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине – Bellingcat
17:46
Еще 35 жителей Донетчины умерли от COVID-19, 570 — заболели
17:32
Остановить уже сложно: Кулеба считает, что партнеры Украины недостаточно жестко отреагировали на российскую паспортизацию на Донбассе
16:02
«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки
15:37
Украина дополнительно получит 10 млн доз вакцины Pfizer
15:11
«ДНР»: Супружеская пара подорвалась в лесополосе на окраине Горловки
14:46
ГПСУ: Жители «серой зоны» могут пересекать КПВВ после закрытия
12:22
«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением
11:39
В Луганской области — 157 заболевших и 7 умерших от COVID-19
10:19
ИМИ: В Мариуполе чиновник угрожал увольнением сотруднику телеканала ТВ-7
09:38
«ЛНР» заявила о 16 новых случаях коронавируса
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция