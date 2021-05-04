«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрирована одна смерть вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4 347 заболевших COVID-19, из которых 406 пациентов умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Вчера «ЛНР» также заявляла об одном летальном случае от коронавируса.

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли.