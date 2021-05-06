Зеленский пригласил Байдена приехать с визитом в Украину в этом году

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с визитом в этом году. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.



«Да, я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году, когда отмечается 30-летие независимости страны. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча – это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нас президент США получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран», – сказал Зеленский.



Госсекретарь США отметил, что сейчас Байден не совершает никаких международных визитов из-за пандемии COVID-19. Однако заверил, что «найдут соответствующее время» для визита в Украину.



«Я благодарен за приглашение посетить Украину, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Особенно после того, как мы имели очень хорошую дискуссию с вами. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать в Украину. Вы знаете, что из-за COVID-19 сложно планировать визиты. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время, возможно, он начнет выезжать из страны с визитами и вернется в Украину, когда сможет», – заявил Блинкен.