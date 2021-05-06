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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об электронной регистрации места проживания

06 мая 2021, 17:30

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об электронной регистрации места проживания

На этой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который переведет изменение места регистрации в онлайн. Услуга будет доступна как владельцам паспортов-книжечек, так и ID-карт. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

«Этим законом мы отменяем штамп в паспорте и выписку из ID-карты о прописке. Больше не будет необходимости ходить в ЦНАП (Центр предоставления административных услуг – Ред.) или военкоматы. Достаточно авторизоваться в приложении или на портале "Дія" и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой. Например, оформления пенсий или получения высокоспециализированной медицинской помощи», – рассказал Федоров.

По его словам, каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а примерно 1 миллион человек не имеют прописки вообще. Новый законопроект сделает это изменение места регистрации декларативным.

«На портале "Дія" нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживаете. Те, у кого уже есть недвижимость, получат прописку за сутки. Для декларирования места жительства в другом месте (например, в квартире арендодателя) нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн», – пояснил глава Минцифры.

Федоров отметил, что после принятия законопроекта главной задачей чиновников будет не требование множества справок, а проверка места проживания в онлайн-системе.

«Это абсурд, когда государство требует от тебя документ, которым само же и владеет. Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее в Минцифры заявляли, что электронная процедура регистрации места жительства упростит жизнь переселенцев.

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