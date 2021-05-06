Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

С 1 мая действует новый порядок получения жилищных субсидий: Что изменилось

06 мая 2021, 19:34

С 1 мая действует новый порядок получения жилищных субсидий: Что изменилось

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок получения жилищных субсидий, которые начали действовать с 1 мая. Предусмотрен ряд существенных нововведений, прежде всего то, что всем получателям субсидий придется заново написать заявление и подать документы на помощь.  

Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года назначение жилищных субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

В данное время министерством социальной политики Украины подготовлен проект приказа «О внесении изменений в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии».

После принятия указанного приказа граждане могут подать новое заявление и декларацию по зарегистрированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица – по фактическому месту жительства). Документы могут быть поданы в следующие органы:

– управления социальной защиты населения;

– уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующей территориальной громады;

– центры предоставления административных услуг.

Кроме того, заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія» и официальный веб-сайт Минсоцполитики Украины.

К заявлению и декларации, при наличии, могут быть приложены копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, договор найма (аренды) жилья, другие документы, которые могут быть учтены для рассмотрения вопроса по существу.

Всем гражданам, которые обратятся за жилищной субсидией с мая по сентябрь 2021 года, помощь будет назначена с мая 2021 года.

Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.

Кроме того, усилены имущественные и введены иные ограничения, которые учитывают финансовое состояние домохозяйств. В частности, с мая текущего года субсидию не будут назначать:

  1. При наличии у кого-либо из состава домохозяйства или их членов семьи в собственности: более одного жилого помещения; транспортного средства младше 5 лет, более чем одного транспортного средства младше 15 лет.
  2. Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором назначается субсидия (56 750 грн).
  3. Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил на сумму свыше 50 тысяч гривен:
    – покупку (земельных участков, квартиры, дома, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатил любые работы или услуги);
    – платеж, который следует из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспортные средства;
    – взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;
    – благотворительную деятельность (перечислил средства);
    – предоставил возвратную / безвозвратную финансовую помощь, займ;
    – операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.

Указанные выше сведения о наличии имущества и осуществлении других финансовых операций должны быть изложены гражданами в декларации.

Следует отметить, что решением правительства отменены деятельность и полномочия ранее действовавших комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается. Поэтому, в случае, когда по адресу домохозяйства со сверхнормативной площадью жилья зарегистрированы только нетрудоспособные лица, можно сделать соответствующую отметку в заявлении для назначения жилищной субсидии.

Читайте также:

С 1 мая меняются правила назначения субсидий, получателям нужно оформить новую заявку

Еще по теме

Прочее
Субсидии

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:04
Правозащитники зафиксировали новую переброску российской военной техники в ОРДЛО
16:23
«ДНР» упростила процедуру получения временного «муниципального» жилья
14:35
Вернулся при обмене: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
12:01
«ДНР» зарегистрировала пять смертей и 126 новых случаев заражения COVID-19
10:52
В «ДНР» допустили отмену массовых мероприятий 9 и 11 мая
23:57
ОБСЕ зафиксировала перемещение камеры с мачты СММ на шахте «Октябрьская»
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 мая
19:14
«ЛНР» лишила свободы жительницу Луганска на 14,5 лет по обвинению в «госизмене»
18:52
Свыше 1800 человек и боевая техника: «ДНР» провела репетицию парада в центре Донецка
15:14
«ЛНР» отменила массовые мероприятия на 9 мая, оставила только военный парад
12:50
«ЛНР»: За сутки умер один пациент с ковидом
08:26
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая
01:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая
10:53
«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19
все новости
20:17
Гармаш: РФ хотела передать Украине четырех украинок, но боевики отказали
20:04
Правозащитники зафиксировали новую переброску российской военной техники в ОРДЛО
19:34
С 1 мая действует новый порядок получения жилищных субсидий: Что изменилось
19:29
Украина в ОБСЕ: РФ может использовать паспортизацию в ОРДЛО как повод для нападения
19:03
Боррель: Намерения Москвы по выполнению Минских договоренностей не ясны
18:59
Президент Зеленский подписал закон о декретном отпуске для отцов
18:35
Министры иностранных дел стран Бенилюкса побывали на Луганщине
18:11
В штабе рассказали, где боевики сегодня стреляли
18:01
МВФ ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша
17:56
С 7 мая в «красной» зоне карантина останется один регион
17:38
Степанов: К концу мая Украина ожидает поставки 3 млн доз вакцин от COVID-19
17:30
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об электронной регистрации места проживания
17:02
Красный крест и ООН отправили на Донбасс более 200 тонн гуманитарного груза
16:59
Крым может стать непригодным для жизни. Эколог – о последствиях бурения Россией скважин в Азовском море
16:38
На Донбассе в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один ранен
все новости
ВИДЕО
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция