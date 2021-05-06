С 1 мая действует новый порядок получения жилищных субсидий: Что изменилось

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок получения жилищных субсидий, которые начали действовать с 1 мая. Предусмотрен ряд существенных нововведений, прежде всего то, что всем получателям субсидий придется заново написать заявление и подать документы на помощь.
Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года назначение жилищных субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
В данное время министерством социальной политики Украины подготовлен проект приказа «О внесении изменений в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии».
После принятия указанного приказа граждане могут подать новое заявление и декларацию по зарегистрированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица – по фактическому месту жительства). Документы могут быть поданы в следующие органы:
– управления социальной защиты населения;
– уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующей территориальной громады;
– центры предоставления административных услуг.
Кроме того, заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія» и официальный веб-сайт Минсоцполитики Украины.
К заявлению и декларации, при наличии, могут быть приложены копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, договор найма (аренды) жилья, другие документы, которые могут быть учтены для рассмотрения вопроса по существу.
Всем гражданам, которые обратятся за жилищной субсидией с мая по сентябрь 2021 года, помощь будет назначена с мая 2021 года.
Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.
Кроме того, усилены имущественные и введены иные ограничения, которые учитывают финансовое состояние домохозяйств. В частности, с мая текущего года субсидию не будут назначать:
Указанные выше сведения о наличии имущества и осуществлении других финансовых операций должны быть изложены гражданами в декларации.
Следует отметить, что решением правительства отменены деятельность и полномочия ранее действовавших комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается. Поэтому, в случае, когда по адресу домохозяйства со сверхнормативной площадью жилья зарегистрированы только нетрудоспособные лица, можно сделать соответствующую отметку в заявлении для назначения жилищной субсидии.