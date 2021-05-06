С 1 мая действует новый порядок получения жилищных субсидий: Что изменилось

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок получения жилищных субсидий, которые начали действовать с 1 мая. Предусмотрен ряд существенных нововведений, прежде всего то, что всем получателям субсидий придется заново написать заявление и подать документы на помощь.



Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года назначение жилищных субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.



В данное время министерством социальной политики Украины подготовлен проект приказа «О внесении изменений в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии».

После принятия указанного приказа граждане могут подать новое заявление и декларацию по зарегистрированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица – по фактическому месту жительства). Документы могут быть поданы в следующие органы:



– управления социальной защиты населения;



– уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующей территориальной громады;



– центры предоставления административных услуг.



Кроме того, заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія» и официальный веб-сайт Минсоцполитики Украины.



К заявлению и декларации, при наличии, могут быть приложены копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, договор найма (аренды) жилья, другие документы, которые могут быть учтены для рассмотрения вопроса по существу.



Всем гражданам, которые обратятся за жилищной субсидией с мая по сентябрь 2021 года, помощь будет назначена с мая 2021 года.



Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.



Кроме того, усилены имущественные и введены иные ограничения, которые учитывают финансовое состояние домохозяйств. В частности, с мая текущего года субсидию не будут назначать:

При наличии у кого-либо из состава домохозяйства или их членов семьи в собственности: более одного жилого помещения; транспортного средства младше 5 лет, более чем одного транспортного средства младше 15 лет. Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором назначается субсидия (56 750 грн). Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил на сумму свыше 50 тысяч гривен:

– покупку (земельных участков, квартиры, дома, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатил любые работы или услуги);

– платеж, который следует из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспортные средства;

– взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;

– благотворительную деятельность (перечислил средства);

– предоставил возвратную / безвозвратную финансовую помощь, займ;

– операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.

Указанные выше сведения о наличии имущества и осуществлении других финансовых операций должны быть изложены гражданами в декларации.



Следует отметить, что решением правительства отменены деятельность и полномочия ранее действовавших комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается. Поэтому, в случае, когда по адресу домохозяйства со сверхнормативной площадью жилья зарегистрированы только нетрудоспособные лица, можно сделать соответствующую отметку в заявлении для назначения жилищной субсидии.