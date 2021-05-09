В РФ пропал бывший главврач больницы, в которую отвезли Навального после отравления

В Омской области РФ уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся региональный министр здравоохранения Александр Мураховский, который возглавлял местную больницу скорой помощи № 1, в которую госпитализировали Алексея Навального после отравления в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.



Информация об исчезновении мужчины поступила в полицию 8 мая. Днем ранее Мураховский отправился на охоту возле деревни Поспелово Большеуковского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



В мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители. Также задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты.



Сегодня, 9 мая, в 6,5 км от охотничьей базы был обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются.

Мураховский является министром здравоохранения Омской области с ноября 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, врачи которой первыми осматривали оппозиционера Алексея Навального после отравления. Навальный потерял сознание в самолете 20 августа. Некоторое время он находился в коме.



Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Мураховский тогда заявлял, что у Навального нарушен обмен веществ, а следов яда обнаружено не было.



Из РФ оппозиционера перевезли в немецкую клинику Charité. Там пришли к выводу, что Навального отравили новейшим ядом группы «Новичок», и что он должен был умереть в самолете.



В октябре 2020 года уволился заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального. Другой заместитель главврача Сергей Максимишин внезапно умер в феврале в возрасте 55 лет. Причиной смерти назвали сердечный приступ. В марте умер еще один врач этой больницы — 62-летний завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев, который в декабре 2020 года перенес инсульт.