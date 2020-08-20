В России оппозиционер Навальный госпитализирован с отравлением. Он в реанимации

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а его с признаками токсического отравления и без сознания госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает Минздрав Омской области, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — сказали в областном Минздраве.



Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик по-прежнему находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. В больницу вызвали полицию.



В эфире «Эхо Москвы» она рассказала, что Навальный выпил черный чай в кафе аэропорта. На борту ему стало плохо, он попросил с ним поговорить, чтобы сконцентрироваться на голосе. Впоследствии политик пошел в туалет. Там он потерял сознание.



Она также предположила, что Навального могли отравить.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Алексей Навальный — российский оппозиционный политик и блогер, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. C ноября 2013 года возглавляет Центральный совет политической партии «Россия будущего». Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», основной деятельностью которого были расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.



В октябре 2019 года российский Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. А 20 июля 2020 года Алексей Навальный заявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Причиной ликвидации стал иск от компании «Московский школьник» из-за расследования о питании в школах российской столицы. Согласно иску, ФБК, юрист фонда Любовь Соболь и сам Навальный должны были выплатить около 88 миллионов рублей ($1,2 млн) — каждый по около 29 млн рублей ($400 тысяч).



Он также принимал участие в выборах мэра Москвы 2013 года, тогда победил Сергей Собянин от правящей партии «Единая Россия», Навальный занял второе место с 27% голосов. К президентским выборам в России в 2018 году его не допустили.